Documentaire

Dans le pays Dogon (Mali), la saison sèche est rude et l’eau est rare. La mare d’Entogo est l’une des rares de la région à ne pas s’assécher et elle protège des poissons sacrés : les silures. Une fois par an, depuis plusieurs siècles, tous les hommes de la région de Bamba se réunissent pour une pêche extraordinaire. Armés d’une nasse, dans une ambiance survoltée, ils se ruent ensemble dans l’eau afin d’attraper l’un de ces poissons qui leur apportera le bonheur. Le jeune Idrissa va pour la première fois participer à cette fête et Amadoun, son père, va profiter de l’événement pour guider son fils au cœur de la culture dogon.

Réalisation : Olivier LELIEVRE