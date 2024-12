Documentaire

Les portes du château de Versailles s’ouvrent, et vous invitent à une visite privée de l’univers de ce palais, ainsi que des chefs-d’œuvre qu’il abrite. Vous suivrez l’itinéraire le plus complet qu’on puisse imaginer, celui que seul un film permet de parcourir en une heure : des jardins aux appartements royaux et à la galerie des Glaces, du Petit Trianon à la chapelle royale et à l’Opéra.