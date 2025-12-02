L’un des endroits les plus surprenants de Versailles !
Voulu par Marie-Antoinette, on y trouve une vigne, une ferme et sa basse-cour, des chaumières, un moulin…
L’un des endroits les plus surprenants de Versailles !
Voulu par Marie-Antoinette, on y trouve une vigne, une ferme et sa basse-cour, des chaumières, un moulin…
Star Wars, Braveheart, Il faut sauver le soldat Ryan… tous ces films ont été tournés dans les paysages grandioses...
Ici tout est gratuit à une seule condition
Du sable à perte de vue…
Steve nous emmène dans un monde parallèle hostile
Dans ce territoire immense du Montana les hivers sont rudes. Pour les fermiers et trappeurs quelques soient les conditions...
La vie nocturne aguicheuse de Toronto
Cap sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre Alpilles, Luberon, Verdon et balcons de la Riviera. Aux Baux-de-Provence, citadelle médiévale,...
3000 dollars la nuit pour dormir à côté des lapins Un documentaire de Rémi Delescluse
En Afrique, les marchés sont des lieux incontournables du fait de leur rôle social indispensable pour les habitants. Ils...
C’est à bord du bateau le Silver Cloud que ce documentaire propose de découvrir New York et l’Amérique coloniale....
Goa, le plus petit Etat de l’Inde, est surtout connu pour ses festivals de musique transe et ses soirées...
7 millions de Zoulous peuplent l’Afrique du Sud, ils parlent le Zoulou, une des 11 langues officielles du pays....
Coincé entre l’immensité sauvage de l’Atlantique, et celle du Sahara, la Mauritanie est née du sable et du vent....
Découverte de ce département de la région Lorraine, doté de montagnes et de lacs aux eaux limpides. On y...
On la surnomme la » Perle de l’Atlantique « … Ses plages qui s’étendent à perte de vue, ses maisons...
Au cœur de la Touraine, le château de Chenonceau est célèbre notamment pour ses arches qui enjambent le Cher....
Lucien et Marinette sont des retraités heureux. Ils vivent dans ce joli pavillon de 120 mètres carrés avec jardin....
Alexandre Mostras se rend dans la petite ville de Michoacán, l’un des plus pittoresques état du Mexique par sa...
L’Égypte est un pont entre l’Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient et son histoire remonte à l’époque des pharaons....
C’est avec trois adresses en poche que Raphaël de Casabianca part pour l’Islande. En bus, en voiture ou même...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site