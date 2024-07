Documentaire



Un documentaire hors du commun ! Pierre Brouwers et son équipe ont sillonné, des semaines durant, tous les recoins d’une des îles les plus fascinantes du globe : Madagascar.

Pendant 200 millions d’années, détachée du continent africain, Madagascar a été isolée du reste du monde.

Volcans menaçants, fleuves aux courbes rassurantes et forêts primaires composent un décor étrange et envoûtant qui abrite des milliers d’espèces animales et végétales uniques au monde. En 52 minutes, le réalisateur vous transporte au cœur même de la plus grande des aventures : celle de la planète Terre.

Réalisation : Pierre Brouwers