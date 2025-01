Documentaire

Le voyage à Madagascar tire à sa fin, marquant le dernier chapitre de OuiSurf en Afrique. À l’idée d’un imminent retour au Canada, Benjamin et Jean-Michel sont plus que jamais motivés à surfer, mais aussi à s’imprégner d’expériences typiquement africaines. Rien de mieux que Lavanono pour répondre à leurs attentes! Un village bordé par où une gauche mythique, tellement reculé qu’il faut deux jours de route depuis Fort Dauphin pour l’atteindre. Et ce, avec l’étrange et constante impression de se rendre à l’autre bout du monde. Définitivement, surfer et voyager à Madagascar relève de l’exploit! Un documentaire de OuiSurf.