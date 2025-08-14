Documentaire

Chaque hiver, des milliers de vacanciers déboulent dans les stations françaises, le plus grand domaine skiable au monde.

Dans ces vallées, c’est l’effervescence pour les milliers de saisonniers, les responsables de l’exploitation, des pistes, des restaurants d’altitude. Mais aujourd’hui, tout change : les Français veulent plus du ski certes, mais aussi de la randonnée, de la thalasso, être avec les gens du cru ou s’envoler en kit des neiges…

Entre le grand domaine skiable de Serre-Chevalier, le petit village familial de Saint-Véran et la station dédiée exclusivement aux adeptes du hors-piste, la Grave : décryptage des nouvelles tendances et du chamboulement de l’or blanc.

Documentaire : La neige à tout prix

Réalisation : Didier Laurent

