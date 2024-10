Documentaire

Arrivé à Mangalore, Martin, Chine et leurs parents passent plusieurs jours au cœur de la forêt, dans un centre qui réadapte les éléphants domestiques à la vie sauvage. Bien que l’Inde abrite la plus grande population d’éléphants sauvages au monde, leur territoire se retrouve de plus en plus grignoté par l’agriculture et les conflits avec les humains explosent. Or, de moins en moins d’Indiens apprennent à comprendre le comportement de ces animaux. Prajna Chowta, une ethnologue indienne, a donc créé sa fondation dans le but de recréer le lien entre éléphant et population.

La famille se rend ensuite à Auroville, une cité utopique proche de Pondichéry. Elle y découvre une communauté unique qui a placé le développement durable au cœur de la vie de la cité.

Documentaire : Martin autour du Monde – Inde

Réalisation : Fred Cebron