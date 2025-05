Documentaire

Depuis 1970, Pierre Brouwers explore l’Inde caméra à l’épaule, porté par une passion profonde pour ce pays aux mille visages. À travers villes animées, villages authentiques, fêtes hautes en couleur et scènes de vie quotidienne, il capture l’âme d’une civilisation parmi les plus anciennes au monde. Ce documentaire vous entraîne dans un voyage éblouissant au cœur de la vallée du Gange et du Rajasthan, révélant les splendeurs d’un empire ancien, fascinant par sa force, sa diversité et son éclat.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′