Ismaël Khelifa et l’explorateur Matthieu Tordeur débutent leur voyage au sommet du mont Fløyen qui culmine à 320 mètres d’altitude. De là, ils font face au panorama grandiose sur Bergen et la mer. Leur périple est l’occasion de vérifier combien les fjords, situés entre mer et montagnes, constituent un terrain de jeu idéal pour des voyageurs sensibles à l’appel du Grand Nord. Les deux globe-trotters vont également vérifier su la Norvège est toujours avant-gardiste en matière de respect de l’environnement et de symbiose avec la nature.
Au sommaire :
– La nature norvégienne : un trésor en partage.
– Fedge, une île en quête d’habitants.
– 24H sur l’Express côtier, le fil d’Ariane de la Norvège.
– Le goût de la Norvège entre confort, tendance et tradition : les pulls norvégiens.
– Portrait de Virgil Reglioni, le photographe des aurores boréales.