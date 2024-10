Documentaire



La Tunisie est le plus petit état du Maghreb et ne compte que 10 millions d’habitants. Pourtant le pays a toujours été le plus avant-gardiste et cosmopolite d’Afrique du Nord. Berceau de la civilisation carthaginoise, elle a connu de multiples influences (les Romains, les Français et les Arabes) et a su tirer le meilleur de chacune d’elle. Les paysages sont à la couleur de ces inspirations à savoir variés et saisissants.

De la douceur méditerranéenne du nord aux rigueurs désertiques du sud, le « Pays du Jasmin » offre une palette d’expériences et de découvertes passionnantes.

Un film de Eric Bacos

Droits réservés Ampersand