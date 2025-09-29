Documentaire

Au coeur du Périgord et tout au long du littoral du Cotentin, des amoureux du patrimoine se battent avec passion pour protéger et faire revivre les trésors de leurs régions.

Près de Sarlat, dans le Périgord noir, Angélique de Labarre entretient la mémoire de Joséphine Baker. Arrivée en 1947 aux Milandes, un magnifique château du 16è siècle, la vedette du music-hall y avait installé sa “tribu arc-en-ciel”, les 12 douze enfants qu’elle avait adopté. Aujourd’hui, grâce à l’énergie de la nouvelle maîtresse des lieux, le monument est un vibrant hommage à celle qui fit beaucoup pour faire connaître sa région d’adoption.

A Commarque, un village du Moyen-Âge est réapparu grâce à l’obstination de son propriétaire. Alors que le site était encore enfoui sous une colline il y a 30 ans, les visiteurs peuvent aujourd’hui découvrir un château fort, des rues médiévales et d’étonnantes habitations troglodytes.

Dans le Périgord pourpre, à Monbazillac, les viticulteurs ont eu une idée originale pour sauver la demeure seigneuriale de la Renaissance qui domine leurs vignes. Regroupés en coopérative, ils partagent leur temps entre la fabrication du précieux vin au goût sucré issu de leur vignoble et la restauration de leur monument historique.

Marquant la fin de la presqu’île du Cotentin La Hague réserve des surprises. Connue pour son usine nucléaire, cette région aux lumières changeantes abrite des villages anciens aux toits recouverts de schiste bleu surplombant des criques longtemps repaires de naufrageurs. Fou de sa région natale, François Roquet a crée une association pour protéger l’architecture unique de cette “petite Irlande”.

A quelques kilomètres au large, sur l’archipel inhabité de Saint-Marcouf, des amis dédient tout leur temps libre à sauver le fort militaire construit sur ordre de Napoléon. Hugues Dupuy était banquier, Philippe Rigault est tailleur de pierres. Avec les membres de leur association, ils encadrent des jeunes déscolarisés pour leur faire découvrir les métiers de la restauration.

Rémi Régnault fait partager sa passion pour les Marais du Cotentin en plein cœur d’un Parc Naturel. Ancien agriculteur, il n’aime rien tant que sillonner dans les brumes du petit jour les canaux de cette vaste étendue entre terre et mer. Un écosystème unique où nichent de nouveau les cigognes.

Le Périgord et ses châteaux, le Cotentin et ses couleurs de mer, deux régions de France marquées par une même passion pour le patrimoine. #documentaire #société #reportage

Un reportage de Julie Zwobada et Claire Lajeunie.