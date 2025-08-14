Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus beaux paysages de Chine et du monde. Ses habitants vous ouvriront les portes d’un nouvel univers de couleurs et de saveurs.
Olivier Dummett a grandi le long du fleuve Approuague. Un jour en explorant ses rives, il découvre une ancienne...
Les Pouilles est la région située dans le «talon de la botte» italienne, cette péninsule qui s’avance entre la...
Juste et Marie s’apprêtent à effectuer leur premier voyage en Asie.Tous deux sont accompagnés d’Hermes, une amie de la...
A l’est du Cambodge s’étend le territoire des dernières ethnies Phongs, un peuple qui a su préserver sa culture...
Porto-Vecchio, surnommée la « cité du sel », est une destination incontournable en Corse, attirant chaque année des milliers...
Bien que liée à l’histoire de la Chine et du Japon, Taïwan a sa propre identité. Ouvert sur le...
Le long des côtes, les rochers rivalisent de beauté. Partout, la nature prend plaisir à se donner en spectacle....
Aux confins de l’Amérique latine, à cheval sur l’Argentine et le Chili, se trouve la Patagonie. Et au cœur...
Philippe Frey, jeune homme de 34 ans, mi Théodore Monod, mi Commandant Cousteau, est ethnologue. Depuis l’âge de 13...
De la pointe de Grave à l’estuaire de l’Adour s’étend la plus longue plage de sable fin d’Europe, avec,...
Des milliers de jeunes ont choisi de quitter les chemins balisés de la société contemporaine. Ils ont laissé leur famille,...
Le Cap-Vert, archipel situé à l’Ouest du Sénégal, compte dix îles et plus de 500 000 habitants. Si les...
Miami, souvent réduite à ses plages, son ciel bleu et ses soirées extravagantes, cache une réalité bien plus contrastée....
Situé à deux heures de Sydney, le parc national Blue Mountains, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de...
« LE GOÛT DU LIMOUSIN » / Entre Massif central, bassin parisien et portes du grand Midi, à cheval sur les...
Surfers Paradise est une ville-champignon, plantée au bord de l’océan pacifique. Elle n’a plus rien à voir avec le...
C’est peut-être la dernière migration pour Tundup, la fin de sa vie nomade sur les hauts plateaux himalayens. Quand...
Le Rajasthan, le « pays des rois », est le plus grand état d’Inde. Ses 68 millions d’habitants vivent...
Le Sud-Ouest de la Thaïlande regorge d’îles de rêves. Certaines comme Phuket ont été totalement dédiées au tourisme de...
Plage, fête et tapas, tels sont les trois ingrédients de la recette « Barcelone ». Depuis son lifting pour...
