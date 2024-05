Documentaire

Partir avec ses enfants pour de très longues vacances à l’autre bout du monde en respectant un budget serré, cela parait impossible, pourtant ces familles ont relevé le défi !

Trois enfants, deux vélos, une remorque, Valérie et Christophe veulent faire le tour du monde ! Partis de cahors, dans le lot il y a quatre mois, cette chargée de communication et ce directeur d’un centre médico-social ont démissionné et mis leur maison en location, ce qui leur assure un petit revenu. C’est au volant de deux vélos tandem qu’ils font découvrir les richesses de l’Amérique centrale d’abord, puis de l’Asie, à Lalie, 10 ans, Estéban, 8 ans, et Naï, 2 ans et demi.

Le défi : faire tenir le nécessaire pour cinq personnes dans quatre sacoches et un gros sac…

Jenna et Yves vivent à Chalais, en Poitou-Charentes. Elle est cuisinière dans un château-hôtel, lui est agent territorial. Ils ont économisé pendant dix ans pour offrir à leurs quatre enfants, âgés de 6 à 13 ans, deux mois entiers de vacances en Asie. Le voyage d’une vie pour souder encore plus la famille.

Plus de temps ensemble, plus de liberté mais un tout petit budget et un objectif !

Un documentaire de Céline DESTEVE & Chloé VIENNE.