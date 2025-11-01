C’est la première destination touristique de Floride et l’une des villes les plus agréables des États-Unis. La ville du « fun » a séduit de nombreux Français qui louent son climat et sa douceur de vivre. Connue pour sa dizaine de parcs d’attractions, au premier rang desquels Disney World, Orlando attire chaque année soixante millions de visiteurs. Impressionné, Joël en a profité pour construire son propre terrain de jeu : un parc naturel rempli d’alligators où il fait circuler des hydroglisseurs avant de proposer aux touristes de se restaurer au bord du lac. Orlando, c’est aussi une ville jeune et étudiante. Elle accueille la plus grande université des États-Unis en terme d’inscriptions.
Réalisateur : Gourraud Anne-Charlotte