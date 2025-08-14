Documentaire

La ville de Cape Town en Afrique du sud est une ville à part en Afrique. On y vit comme nulle- part ailleurs sur le continent. C’est un mélange cosmopolite où la cuisine, influencée par les diverses communautés, joue un rôle majeur. Partons la goûter !

Terre entre deux océans, nous découvrons une recette à base du fameux kingklip, une autre qui met en valeur la viande de l’impala et enfin nous nous rendons dans l’un des plus grands townships d’Afrique du Sud, Khayelitsha, pour assister à la préparation d’un plat traditionnel zoulou.

Tiré du documentaire : Savoureuses Escapades Lointaines – Le Cap

Réalisation : Salvatore Guadagnino

