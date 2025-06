Documentaire

Aux côtés d’Eric Valli, un des plus grands photographes du Népal, nous pénétrons dans l’univers des nomades Raji. Ce peuple unique chasse le miel sauvage en grimpant aux arbres de la jungle pour se nourrir. Une confrontation directe avec l’Apis Laboriosa, la plus grande abeille migratrice du monde. Eric découvre des êtres différents, d’une rare beauté, et d’une grande force. Il témoigne aussi de leur extrême fragilité. Un documentaire d’Eric Valli et Debra Kellner.