Documentaire

Le Nord de Belize est l’un des rares endroits où l’on peut encore voir des animaux vivre en toute liberté. Ici, la forêt est une vraie richesse naturelle que mettent à profit quelques guides locaux qui permettent aux visiteurs d’approcher au plus près l’une des 6 espèces de singes hurleurs de l’Amérique Centrale.

Mais Belize, ce n’est pas simplement la forêt. C’est aussi la Mer. En langue Maya, Belize veut même dire route vers la mer… Le pays peut se venter d’avoir de rares îles qui se font oublier du monde, des lagons, et des milliers de petits îlots… mais aussi le plus long récif corallien de la planète après celui de l’Australie. De quoi admirer une faune sous-marine exceptionnelle.

Tiré du documentaire : « Les Nouveaux Paradis – Belize, entre jungle et corail »

Réalisation : Jean Froment

