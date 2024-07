Documentaire



La forêt de Fontainebleau est sans aucun doute l’une des plus connue des forêts française. Pourtant, elle recèle toujours son lot de surprises et une histoire cachée.

Avec étonnement et curiosité, Simon Allix rencontre des habitants et des passionnés du massif forestier de Fontainebleau et redécouvre, grâce à eux, cette forêt royale qui l’a vu grandir et qu’il croyait connaitre.

Réalisation : Simon Allix et Laurent Chalet