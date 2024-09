Documentaire

Raphaël de Casabianca propose de découvrir en sa compagnie les richesses et les beauté de la Nouvelle-Calédonie et de l’île de Lifou. Il va à la rencontre de quelques habitants, fortement impliqués dans la vie locale, et débute son magnifique périple par un survol en hélicoptère de l’un des plus beaux lagons au monde. Il est accompagné de Martial, un photographe qui s’attache à mettre en valeur la richesse du patrimoine calédonien.