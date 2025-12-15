C’est le troisième site naturel le plus visité au monde. Une montagne mythique qui attire chaque année des millions...
Alors que les jours raccourcissent et que l’air se fait plus vif, une effervescence particulière s’empare de l’hexagone, annonçant...
Souvent réduite à son rôle de poumon économique de la Belgique et à son activité portuaire titanesque, Anvers est...
Elle a la réputation d’une belle endormie mais l’ancienne capitale des Tsars, ville de culture, de palais et de...
Au cœur du Haut-Rhin, trois villages emblématiques dévoilent une Alsace authentique.Cette escapade à travers le Haut-Rhin révèle la cité...
« C’est important de ne pas oublier ses traditions, car il est possible qu’un jour nous retournions à la...
L’Espagne, un joyau de l’Europe occidentale qui éblouit par sa richesse culturelle incomparable, son histoire dense et ses paysages...
Entre 4000 et 6700 mètres d’altitude, au coeur de l’Himalaya, un lieu unique en son genre, attire depuis des...
De Lima au lac Titicaca, en passant par Ayacucho et Cuzco, des lieux emblématiques du Pérou témoignent de la...
Nichée au cœur de la Méditerranée, la Sardaigne du Nord est une perle insulaire encore préservée, à la fois...
Coachella est le nom d’un festival de musique annuel qui se tient à Indio, en Californie, dans la vallée...
Iguaçu, ce sont des chutes, parmi les plus vertigineuses au monde. Des chutes situées sur trois frontières: Paraguay, Brésil,...
Carlos, grand voyageur, propose de découvrir le Cameroun, de la visite du marché de Sandaga, à Douala, aux...
Grand Central, la plus grande gare du monde au cœur de New York, voit près d’un million de personnes...
Une escapade enchanteresse à la découverte de cinq lacs italiens emblématiques. Encadré de montagnes au nord, étiré dans toute sa...
Longue de presque 500 kilomètres, la rivière Dordogne traverse six départements français. Son milieu naturel préservé et la grande...
Les Abruzzes demeurent un massif sauvage où se rencontrent les loups et les ours. Dans le parc national du...
Ambryn est l’une des quarante îles du Vanuatu ; c’est une île de sorciers et de magie. L’île étant...
Au coeur de l’Afrique, bordé par l’Atlantique à l’ouest et le lac Tchad à l’est, le Cameroun. Surnommé aussi...
Entre le charme historique de la ville de Québec, la folie des Québécois et l’aventure hivernale que représente une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site