Documentaire

Les Kirghizes d’Afghanistan forment la communauté d’altitude la plus isolée de la planète. Pourtant, à seulement quelques kilomètres, se trouvent trois mondes développés : la Chine, le Tadjikistan et le Pakistan. Mais les frontières se sont fermées avec l’histoire, emprisonnant, sur le toit du monde, les nomades kirghizes. Reclus par petits groupes dans des campements de montagne, à 4300 mètres d’altitude, ils ne sont plus que 1.200 à subsister tant bien que mal. Peuvent-ils survivre ici ou doivent-ils imaginer leur avenir ailleurs?

Documentaire : PRISONNIERS DE L’HIMALAYA

Un documentaire de Louis Meunier

