Documentaire

A l’inverse de ses îles voisines qui sont volcaniques, la Nouvelle-Calédonie est un fragment d’un ancien continent qui a dérivé, il y a quelque 250 millions d’années. Sa flore et sa faune, qui ont évolué en vase clos, sont totalement uniques.

Le réalisateur Gil Kebaïli nous fait découvrir ces merveilles avec un regard intime, par le biais d’amoureux de cette nature sauvage et préservée. On dénombre ainsi plus de trois milles espèces de plantes, dont les trois-quarts n’ont été recensées que sur l’île, des milliers d’espèces d’animaux terrestres de poissons et d’invertébrés marins. La Nouvelle-Calédonie offre une variété infinie de décors naturels, des plus belles plages de sable blanc jusqu’aux plus spectaculaires paysages du Mont Panié (1 600 m). Entourée par une barrière de corail de 1 600 km de long, la Nouvelle-Calédonie comprend aussi le plus vaste lagon au monde.

Nous partons également à la rencontre des populations de Nouvelle-Calédonie dont nous partageons les préoccupations environnementales et les traditions.

Réalisation : Gil Kebaïli