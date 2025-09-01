Documentaire

Survolez le Kilimandjaro avec Philippe Gougler.

Il est considéré comme le point culminant du continent africain, avec une hauteur de 5 895 mètres. Le Kilimandjaro est un volcan éteint composé de trois sommets: le Shira, le Mawenzi et le Kibo, qui est le sommet le plus élevé et le seul accessible aux alpinistes.

Le Kilimandjaro est une destination populaire pour les alpinistes et les randonneurs du monde entier. La randonnée jusqu’au sommet est un défi physique et mental pour la plupart des gens, mais elle offre également des vues spectaculaires sur les paysages environnants et sur la faune et la flore uniques de la région.