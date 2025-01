Documentaire

Aujourd’hui, quand on évoque le Domaine de Deva, on pense d’abord à son hôtel cinq étoiles et à ses activités touristiques. Mais Deva, c’est aussi un site historique exceptionnel : il y a près de 3.000 ans, il fut un haut lieu du peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Il fut aussi l’un des derniers bastions de la révolte de 1878. Par ailleurs, saviez-vous que Deva abritait aujourd’hui encore la plus grande forêt sèche du territoire ? Embarquez avec Cédric Tyea pour découvrir les trésors méconnus de Deva.