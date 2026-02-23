Documentaire

C’est un des lieux les plus secrets d’Ethiopie. Posé au sommet d’une montagne sacrée, le monastère de Debre Damo abrite trois cents moines ermites qui protègent un joyau : une petite église orthodoxe, la plus vieille d’Ethiopie. Une fois par an, des dizaines de milliers de pèlerins venus de toute l’Ethiopie investissent la vallée, pour trois jours de fêtes et de prières. Pour accéder au monastère et se rapprocher de Dieu, les fidèles doivent s’armer de courage, empoigner une corde et escalader vingt-cinq mètres de falaise !

Un reportage de Jean-Laurent Bodinier et Brice Lambert

Une production Cargo Culte Productions 2014