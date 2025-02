Documentaire

Pendant plus de 2000 ans, des voyageurs venus du monde entier ont emprunté les anciennes routes caravanières de Chine, partant de la ville impériale de Xi’an et traversant les déserts inhospitaliers du Gobi et du mystérieux Taklamakan. Aujourd’hui, les caravanserrails, les cités abandonnées et les immenses sanctuaires bouddhiques témoignent de l’ampleur de cette histoire. À travers des paysages d’une beauté saisissante, la vie quotidienne continue de se dérouler en Asie Centrale, préservant ainsi l’héritage vivant de cette route mythique.