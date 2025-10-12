Explorer les yeux grands ouverts : L’Afrique du Sud, berceau de l’humanité, renferme les secrets de l’origine du genre humain. C’est là qu’a été découvert Little Foot, le plus ancien fossile d’hominidé datant de 3,7 millions d’années. Le long de la route qui mène du nord au sud du pays, de la banlieue de Johannesburg à la ville du Cap, nous partons à la rencontre des peuples qui se sont succédés sur ces terres : les premiers hominidés apparus dans les cavernes de Sterkfontein, les Hipsters métissés du Cap, les peuples de chasseurs-cueilleurs, les premiers colons blancs. Entre nature authentique et civilisation, nous suivons la piste de l’incroyable histoire de l’Homme.
Un film de Benoit Cressent
