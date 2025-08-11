Documentaire

Au sud de l’Algérie, dans le désert rouge des régions du Touat et de Gourara, se trouve Timimoun « la flamboyante », l’une des plus belles oasis d’Afrique.

Chaque jour, les habitants consacrent leur énergie aux foggaras : un système d’irrigation millénaire, respectueux de l’environnement, mais qui se retrouve aujourd’hui menacé de disparition par des techniques modernes qui le sont nettement moins.

Ces jardiniers du désert sont également connu pour leur hospitalité inégalée. Car comme le veut la tradition dans la culture berbère, un voyageur est toujours le bienvenu.

Extrait du film : Trait d’Union – Les veines du désert

Réalisation : Alexandre Mostras

