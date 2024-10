Documentaire



Du silence de la forêt primaire au tintamarre d’une ville à l’urbanisation envahissante, de la plaine de Canala aux collines rouges éventrées du Grand sud, nous suivons les voies, la voix de Denis Pourawa, écrivain, poète kanak et calédonien. Après une longue absence, à l’aube du second référendum sur l’indépendance, Denis revient à sa terre natale. Se racontant au travers de son œuvre poétique, il retourne sur les traces de son passé, nous entraine sur ses chemins de traverse, à la rencontre des endroits, des hommes et des femmes qui l’ont inspiré. A travers eux s’esquisse l’histoire d’un homme et d’un pays, la Nouvelle-Calédonie.

Au côté de l’écrivain et poète Denis Pourawa, nous partons en Nouvelle-Calédonie pour une plongé intimiste dans la culture et les traditions Kanak. Un regard sur l’île poétique et plein de spiritualité bien loin de l’image d’un paradis terrestre véhiculée dans les reportages habituelles. Terre ancestrale mais terre surtout meurtrie par la violence coloniale, La Nouvelle Calédonie doit faire face à son passé à deux faces où les rapports de force sont toujours inégaux. La végétation sauvage mise en danger par l’exploitation du nickel, un enjeu important pour la France et pour garder l’île sous son aile. Mais face à cette violence post-coloniale toujours présente, des artistes, des kanaks continuent de perpétuer leur culture et coutumes mise en péril, car la spiritualité Kanak fait un avec l’espace de l’île, si celle-ci se dégrade, c’est toute une culture qui s’éteint également.

Titre original : L’île

Un film de Caroline Agrati

© 2019, Licenced by Lukarn