Documentaire



Aurélie Desreumaux et Laurent Granier nous font découvrir un pays et une culture par son biais le plus intime… le mariage.

Les mariages, moments de fête très visuels, colorés et vivants, sont des concentrés de culture, de traditions et de rites. Quelle meilleure occasion qu’un mariage pour découvrir un pays, son histoire, sa religion et ses tendances actuelles ? Aurélie et Laurent partent au Cap-Vert, un archipel au large du Sénégal, pour assister au mariage d’Aldino et de Mira sur l’île de Fogo à San Felipe, une île volcan. Ils se sont rencontrés à 13 ans à l’église. Laurent et Aurélie partagent les préparatifs du mariage : la robe, la coiffure, les alliances, la cérémonie à l’église, la musique, les feux d’artifice, les repas dont le cachupa, plat traditionnel à base de maïs et le fameux Cha, le vin fabriqué sur l’île. 700 personnes ont été invitées à ce mariage haut en couleurs.

Réalisateur : Laurent Granier, Sébastien Oberlé