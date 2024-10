Documentaire



C’est l’un des États les plus importants de l’Afrique de l’Ouest, doté d’une étonnante façade maritime, qui partage ses frontières avec cinq autres pays. La Côte d’Ivoire est un pays métissé, où les langues sont aussi nombreuses que les ethnies et où les rois sont bien plus que des curiosités.

✋Les plus belles destinations, c’est ici 👉 https://bit.ly/2Vlfz9o 👈 🙏

Réalisé par Éric Bacos

©Ampersand