On les dit rivales, concurrentes, sœurs ennemies… De part et d’autre du fleuve qui les sépare, Deauville et Trouville se font face et s’opposent depuis toujours. Pourtant, l’histoire révèle que l’une n’existerait pas sans l’autre… Un voyage au fil des époques, bercé par les premiers bains de mer, les guerres, les années folles ou encore la révolution des congés payés… Tour à tour témoins ou actrices de ces révolutions, les mémoires de Deauville et Trouville dressent le portrait de notre société et de ses plus grands bouleversements.

Documentaire : Deauville, Trouville – Mémoires de deux sœurs

Réalisation : Taleesa Herman