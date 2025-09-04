Documentaire

« C’est pas dans les choses que l’on trouve le bonheur, mais dans notre façon de vivre, dans l’humain. » nous dit Maggy Thyem, cheffe de son clanet garante de la mémoire de sa tribu.

En tant que dernière héritière de sa chefferie, elle est déterminée à maintenir en vie les traditions de son peuple. D’autant plus que de nombreuses solutions aux problèmes actuels peuvent se trouver dans l’application de leur coutume ancestrale. Par exemple, leur coutume demande de ne pas faire les choses seulement avec des mots, mais avec un geste parce que c’est ainsi que cela doit se passer pour la Terre.

Prenez place aux côtés de Maggy et écoutez-la vous partager les sagesses de son peuple

Extrait du film : « Eden Tribal »

Réalisation : Martin Jayet et Mathilde Lefort

