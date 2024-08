Documentaire

Dans le Nord de la Scandinavie, au-dessus du cercle polaire, Jon, éleveur de rennes, nous emmène dans l’univers de la communauté Sami, où vie traditionnelle et modernité se côtoient en quête d’un équilibre. Dans les somptueuses montagnes du Sarek, le réalisateur, Corto Fajal, a suivi Jon et sa famille pendant un an et s’interroge sur la fragilité de ce mode de vie, ses contradictions, ses paradoxes, mais aussi sa richesse.

Documentaire de Corto Fajal.