La Laponie évoque immédiatement un univers polaire et envoûtant, où la lumière, la neige et le silence composent un paysage presque irréel. Située à l’extrême nord de l’Europe, cette vaste région arctique fascine par sa nature intacte, son histoire sami et son atmosphère qui oscille entre douceur hivernale et rudesse climatique. Traverser ces terres donne l’impression de pénétrer dans un monde où le temps ralentit, où chaque souffle de vent semble raconter une légende vieille de plusieurs siècles.