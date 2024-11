Documentaire



Les îles du Frioul, situées à 5 km du Vieux Port sont rattachées administrativement aux 1er et 7ème arrondissements de Marseille. Et pourtant, les Frioulais se sentent un peu à part ! Leur cœur balance sans cesse entre la ville et «leur» archipel. Entre les activités qu’offre une cité et le calme d’une île. L’île aux 80 criques est accessible en 30 minutes de Ferry depuis la cité Phocéenne. Ses 150 habitants profitent d’un cadre tranquille et paradisiaque mais doivent jongler au quotidien avec inconvénients de la vie sur une petite île : les aléas du transport vers le continent, l’approvisionnement en produits de base, l’absence de médecins, d’écoles… Comment vivent ces Marseillais pas tout à fait comme les autres ? Nous avons passé 48h en leur compagnie.Nous avons suivi : -Gérard Prohlac, qui a réalisé son rêve il y a 15 ans : quitter Marseille avec sa femme pour s’installer sur le Frioul. – Joceline et sa fille Océane, 8 ans. Chaque matin, la petite prend le ferry pour rejoindre l’école – Jean-Pierre Alvarez, facteur et figure emblématique du Frioul.

Réalisateur : Aurore Chiroix