Documentaire



Frontalière avec la France et la Suisse, le Val d’Aoste est une large vallée alpine bordée par quatre sommets culminant à plus de 4.000 mètres et parsemée de charmants villages de montagne, de châteaux et d’une élégante capitale. Avec ses paysages naturels sublimes et protégés, un patrimoine étonnant de richesse, sans oublier la gastronomie locale à base de fromage, de charcuterie, de gibier de montagne et de vins d’altitude, comment ne pas tomber sous le charme de ce petit bout d’Italie, où le français et l’italien sont les deux langues officielles.

Un film de Eric Bacos

