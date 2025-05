Documentaire

La famille Martin poursuit son tour du monde en van à travers la Corée du Sud. Ils y découvrent une société en pleine mutation : entre stress urbain et quête de sens, de plus en plus de Coréens choisissent de ralentir, de retourner à la nature et d’inventer de nouveaux modes de vie durables.

À la campagne, Martin, Chine, Laure et Fred visitent une école unique où les enfants apprennent non seulement les matières classiques, mais aussi la culture de la terre, la vie en communauté, et l’harmonie avec l’environnement. Un voyage sensible entre traditions coréennes, éducation alternative et espoir d’un futur plus serein.

Documentaire : Les Martins autour du monde

Réalisation : Fred Cebron