Long de 380 kilomètres, le Tarn compte parmi les plus grandes rivières de France. Son voyage débute sur les pentes du mont Lozère, au cœur du parc national des Cévennes. Yannick Manche, chargé de la surveillance des cours d’eau, remonte jusqu’à sa source. De son côté, Bertrand Lemoine, architecte et passionné de ponts, descend la rivière pour recenser les ouvrages d’art qui la ponctuent, du pont médiéval de Queyzac au majestueux viaduc de Millau, en passant par le vieux pont d’Albi. Dans les impressionnantes gorges du Tarn, Frédéric Obin et Jean-Noël Crouzat, eux, veillent à l’entretien des célèbres voies d’escalade.