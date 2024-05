Documentaire

Le Nicaragua est le royaume de la biodiversité. Suspendu entre deux océans, le pays abrite d’immenses lacs, des volcans et une jungle tropicale très dense. Son passé colonial se retrouve dans le charme de certaines de ses villes dont les habitants se comprennent mieux grâce aux légendes locales, à la musique et à la poésie. Ce film nous invite à découvrir les trésors contrastés de ce pays baigné par deux océans et bordé de plages paradisiaques à perte de vue.

Un film Un documentaire réalisé par Eric Bacos.