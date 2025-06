Documentaire

Entre les océans Atlantique et Pacifique, le Nicaragua émerveille par sa pureté originelle. Encore éloigné des voies royales du tourisme, encore épargné par les outrances du modernisme, doté d’une nature puissante et belle, il est également devenu une référence en matière de stabilité et de tranquillité. Sur fond de volcans, de lacs et de forêts tropicales, Pierre Brouwers nous mène à la rencontre d’une population à la simplicité touchante, attachée à des traditions qui trouvent leur plus belle expression dans la fête. Un documentaire de Pierre Brouwers.