Septembre est un mois idéal pour partir à la découverte de nouvelles destinations. Les foules estivales se sont dissipées,...
Bercée par les vents, Essaouira, surnommée la cité des alizés, est une véritable citadelle posée sur les rochers. Depuis...
Fred, Laure, Martin et Chine sont enfin entrés au Pérou. Ils sont à la recherche du village d’Atiquipa, un...
À 27 ans, après une première navigation en solitaire à travers l’Atlantique, Tamara Klink répond à l’appel du grand...
Derrière l’incroyable beauté de ces paysages, la Polynésie Française recèle un trésor naturel unique au monde qui marque l’identité...
La plage d’Atayala est l’une des plus belles plages du Brésil. Située sur l’île principale de l’archipel Fernando de...
Venant d’Amazonie, les Wayuu sont issus du peuple Arawak. Ils se sont établis sur la péninsule de Punta Gallinas,...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Avec Africa Trek, Sonia et moi avons parcouru l’Afrique à pied, du Cap de Bonne Espérance au Mont des...
Stéphane nous transporte en Mauritanie. Pays qui est le trait d’union entre le Maghreb et l’Afrique. Nous irons au...
Le fleuve Ouémé serpente du nord au sud du Bénin, traversant forêts, villages et croyances, avant de rejoindre la...
Aux côtés de Cesare Baj, Vincent Nguyen embarque à bord d’un hydravion et survole la Lombardie ; il découvre...
Après avoir fait ses adieux à la scène, le célèbre chanteur prend la mer sur un 19 mètres pour...
Sur les dunes qui se jettent dans l’Océan Atlantique, aux portes de Swakopmund, un groupe de gamins dévale les...
Les deux aventuriers Nan et Mouts partent à l’assaut des îles et des récifs des Caraïbes. Ils démarrent leur...
Kenrap a huit ans. C’est un moine bouddhiste qui habite dans le monastère de Phukthal sur la chaîne himalayenne...
Carte postale grandeur nature, la Corse du Sud regorge de paysages incontournables et de villages authentiques et réputés. Chaque...
Fabriquées dans de modestes ateliers, les enseignes lumineuses en néons ont longtemps constitué un symbole de l’identité de Hongkong,...
