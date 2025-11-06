Documentaire

Des hauts plateaux de Chihuahua à Los Mochis, sur la Côte Pacifique, embarquez à bord du vieux train El Chepe à la découverte de la Sierra Madre Occidentale. Une formidable occasion de découvrir la société mexicaine dans ses multiples composantes, au rythme des rencontres avec les populations qui en font la richesse et particulièrement les Indiens Tarahumaras.

L’écrivain, Olivier Weber, fait voyager sa caméra à travers le monde, de compartiments en compartiments et de wagons en wagons, pour découvrir ses destinations du point de vue de cet unique moyen de locomotion : le train.

Ce documentaire renouvelle le genre du récit de voyage en train en prenant le temps de s’intéresser à ces habitants croisés sur le chemin, en en appréciant les histoires et les vies quotidiennes.

Réalisation : Olivier Weber

