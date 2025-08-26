Documentaire

Entre les océans Atlantique et Pacifique, le Nicaragua émerveille par sa pureté originelle. C’est également le plus vaste état dans la mosaïque de ceux qui composent l’Amérique centrale.

Encore éloigné des voies royales du tourisme, doté d’une nature puissante et belle, le pays est riche d’une grande diversité de paysages.

Sur fond de volcans, de lacs et de forêts tropicales, ce documentaire nous invite à découvrir une population joyeuse attachée à des traditions qui trouvent leur plus belle expression dans la fête.

Tiré du film : ​​ »Planète Découverte – Nicaragua: volcans et traditions »

Réalisation : Pierre Brouwers

