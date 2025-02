Documentaire

Une série de reportages permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui explorent de nouveaux modes de vie. Au sommaire :Tokyo, la ville où chaque cm² compteLa capitale du Japon est la ville la plus peuplée au monde, avec 36 millions d’habitants. Les Japonais sont passés maîtres dans l’art d’économiser l’espace. Ils ont inventé les maisons bonsaïs, minuscules, mais très modernes, mais aussi les hôtels capsules.Dubaï : capitale de la démesureDubaï, située dans le golfe Persique, est une ville surgie du désert et créée de toutes pièces. C’est là que se trouve la Burj Dubaï, la plus haute tour de la planète (800 mètres).Sao Paulo : la confrontation entre riches et pauvresEn moins d’un siècle, Sao Paulo est passée de 100 000 à vingt millions d’habitants. Elle détient le record du monde d’embouteillages.Réalisateur : Pascal PLISSON