Documentaire

Chaque année à la fin du mois d’Octobre, la petite ville de Michoacán devient particulièrement animée la nuit.

Ce jour-là, les familles se rassemblent et partagent un repas traditionnel avant de se rendre au cimetière rendre hommage à leurs disparus.

Ce rituel a été créé par les ancêtres Purépechas et a été perpétué jusqu’à nos jours.

Apprenez tout de cet rituel ancien et célébrez le jour d’Halloween avec une famille de Michoacán.

Extrait du film : Traits d’Union – Rendez-vous avec les morts

Direction: Alexandre Mostras

Production: Ma drogue à moi & Ushuaïa TV