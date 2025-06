Documentaire

Du Mont Gerbier-de-Jonc à l’océan Atlantique, la Loire dessine une France sauvage et majestueuse. C’est un fleuve d’eau, de sable, d’histoire et d’humanité, que François Pécheux descend, porté par le courant et les rencontres.

Dans cet épisode exceptionnel de Au bout c’est la mer, François Pécheux remonte aux sources de la Loire en Ardèche, survole ses premiers méandres et la descend en kayak à travers des gorges escarpées. De la montagne à l’estuaire, il suit un itinéraire ponctué de personnages passionnés : bergère aux moutons libres, marinier à l’ancienne, voltigeurs à Chambord, pilotes de l’estuaire…

À travers cette odyssée fluviale de plus de 1000 km, la Loire révèle toute sa diversité : fleuve capricieux, sauvage, nourricier et vivant.

Un film de Christelle Leroux, François Pécheux

Droits réservés Step by Step