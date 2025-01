Documentaire

A la faveur d’une grande marée, Stéphanie Aumenier, ingénieur écologue, survole les marais de l’estuaire, surveillant avec attention cette zone entre terre et eau. Quant à Guillaume Douaud, éleveur de vaches, il doit mettre son troupeau à l’abri de la montée des eaux dix fois par an. De son côté, Olivier Absalon présente les plus beaux patrimoines de Nantes à bord de son bateau traditionnel. Dans le centre historique de la ville, il explique l’évolution du plan de la cité dans les années 30, lorsque le cours de la Loire a été détourné. Une promenade au coeur de Nantes permet également d’en découvrir l’un des lieux emblématiques : le passage Pommeraye. Construit au XIXe siècle, il reliait le centre de la ville aux quais de la Loire. Un documentaire de Des racines et des ailes.