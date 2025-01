Documentaire

En Haute-Savoie, on tutoie les nuages sur l’aiguille du Midi, on admire la vallée du mont Blanc et on reste bouche bée devant le désert de Platé, une curiosité géologique sans pareil.

Mais la Haute-Savoie, ce sont aussi des lacs sauvages et cristallins comme le Léman et des jardins atypiques et surprenants comme à Rumilly où la menthe poivrée côtoie cosmos et bégonias dans une joyeuse cacophonie de senteurs.

Ce département recèle d’incroyables chefs-d’oeuvre de l’architecture Belle Époque à Évian-les-Bains, et les plus belles créations de l’Art sacré du XXe siècle dans l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce sur le plateau d’Assy.

Réalisé par Louisa Ouid Ahmed

© MORGANE PRODUCTION