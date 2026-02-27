Documentaire

Un voyage jalonné d’étapes vertigineuses et de joyaux du patrimoine surprenants ! En Bigorre, David Liagre s’est lancé un défi de taille : sauver les plus beaux châteaux de sa région. Depuis près de 20 ans, il restaure, avec l’aide d’une dizaine de bénévoles, les 25 pièces de son château, le château de Gardères. Dans le parc, ces passionnés ont même planté un jardin à la française exceptionnel. Dans le Béarn, David et les bénévoles prêtent aussi main forte à la propriétaire du château de Coarraze, le château d’enfance d’Henri IV. Leur objectif : l’ouvrir rapidement aux visiteurs. Barbara Vinérier et Maxime Bajas sont des bergers hors norme.Ils se sont installés dans la région il y a plus de 10 ans et ont décidé d’apprendre le métier de berger. Aujourd’hui, c’est en famille qu’ils font la transhumance. Ils passent tout l’été en estive pour s’occuper de plus de 700 brebis et pour fabriquer l’ancestrale tomme des Pyrénées. Au pied des Pyrénées, Pau, la capitale du Béarn, préserve de somptueuses villas, bâties au 19ème siècle. Caroline Barrow, passionnée de cette histoire, nous fait découvrir l’un des plus splendides édifices de la Belle Époque, le palais Sorrento. A Tarbes, l’Adjudant Jonathan fait partie du mythique corps de troupes des hussards. Ils sont les héritiers des fameux hussards du Second Empire. Dans les anciens haras nationaux, il fait revivre les lieux avec une section équestre. Un nouveau projet a vu le jour, Jonathan travaille avec les chevaux pour redonner confiance à des soldats en situation de stress post-traumatique. Réalisé par Daniel Rihl, production Eclectic Production avec la participation de France télévisions pour des Racines et des ailes